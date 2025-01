NB42K: com três meses de treinamento, quantos quilômetros são possíveis correr na prova?

Maratona de 2024 reuniu milhares de corredores na Capital. Duda Fortes / Agência RBS

Quem nunca correu, mas tem o sonho de participar de uma maratona, ainda pode tentar a sorte na New Balance 42k 2025, que será realizada em abril deste ano em Porto Alegre? Especialistas ouvidos por Zero Hora garantem que sim, mas alertam que pessoas que estão acostumadas com a prática de exercícios físicos têm vantagem.

— A principal capacidade física envolvida em uma maratona é a aeróbica e vários estudos indicam que de oito a 10 semanas de treinamento adequado já trazem resultados interessantes de melhora desta capacidade — explica Daniela Lopes dos Santos, coordenadora do Núcleo de Estudos em Exercício Físico e Saúde da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Atualmente com inscrições abertas, a NB42K ocorre a partir das 5h55min de 27 de abril (domingo). A largada da maratona será no Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção, e a chegada será no Residencial Golden Lake, na Avenida Diário de Notícias. Os percursos de meia-maratona (10 e cinco quilômetros) têm início e conclusão no Golden Lake.

Quanto correr?

Indivíduos ativos na prática de atividades físicas podem se preparar para qualquer um dos percursos da New Balance 42K: cinco, 10, 21 e 42 quilômetros. Mesmo assim, a dica de Daniela é começar pelo trajeto mais curto.

O professor Rodrigo Sartori, do curso de Educação Física da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC-RS, acrescenta que corridas longas precisam da orientação de profissionais da área.

— Se a pessoa já corre regularmente, tem experiência com corridas longas, de 10 ou 21 quilômetros, e está acostumada a treinos frequentes, três meses podem ser suficientes para uma preparação para a corrida. Já para quem é sedentário ou nunca correu longas distâncias, o período é curto e pode ser arriscado pelo pouco tempo para desenvolver a resistência e a força, aumentando o risco de lesões — complementa.

Benefícios

Tanto Daniela quanto Sartori destacam os benefícios que esse tipo de corrida pode trazer para a saúde humana. De acordo com a professora da UFSM, eventos de corrida de rua têm se tornado cada vez mais populares.

— Correr é uma atividade física que pode ser praticada por grande parte da população. As diferentes distâncias permitem que cada um possa realizá-la conforme a sua capacidade — comenta Daniela.

Sartori exemplifica como a prática contribui para a melhora da qualidade de vida.

— Desde que feita de forma planejada e com cuidado, essas práticas oferecem inúmeros benefícios para a saúde, incluindo a melhora da capacidade cardiovascular, redução do risco de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, controle de peso e fortalecimento muscular e ósseo. Além disso, promovem bem-estar mental, aliviando o estresse, melhorando o humor e prevenindo sintomas de depressão, enquanto também estimulam funções cognitivas e ajudam na qualidade do sono — pontua o professor.

Quer se preparar para a New Balance 42k 2025? Veja dicas:

A melhor forma de se preparar para uma prova de corrida é realizar um treinamento que envolva a própria corrida , mas também com fortalecimento muscular, especialmente de pernas e quadril, para evitar lesões.

, mas também com fortalecimento muscular, especialmente de pernas e quadril, para evitar lesões. O ideal é ter o acompanhamento de um profissional da Educação Física . Ele realizará uma avaliação física inicial e planejará o treinamento em termos de volume e intensidade.

. Ele realizará uma avaliação física inicial e planejará o treinamento em termos de volume e intensidade. O volume e a intensidade do treinamento devem aumentar gradualmente para permitir adaptações fisiológicas.

para permitir adaptações fisiológicas. A recuperação entre treinamentos é fundamental para o processo adaptativo e essencial para prevenir lesões.

para o processo adaptativo e essencial para prevenir lesões. O corpo precisa de combustível adequado para suportar a carga de treinamento e otimizar o desempenho . Vale consultar um nutricionista para ter parâmetros corretos de ingestão calórica antes e durante a prova.

. Vale consultar um nutricionista para ter parâmetros corretos de ingestão calórica antes e durante a prova. O funcionamento cognitivo nos treinamentos e na própria prova influencia diretamente a performance no dia maratona. Um dica é dividir mentalmente a prova em segmentos menores , como 10 ou 20 quilômetros — para quem for correr o percurso maior, por exemplo — para manter a motivação e evitar sobrecarga mental .

, como 10 ou 20 quilômetros — para quem for correr o percurso maior, por exemplo — para . Esse tipo de prova física traz uma sobrecarga bastante grande aos sistemas musculoesquelético e cardiovascular. Se não houver treinamento adequado, a chance de lesão e de eventos cardíacos aumenta significativamente. Por isso, indivíduos sedentários não são orientados a não participar desse modelo de corrida.