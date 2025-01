Napoli derrota Atalanta e amplia vantagem na liderança do Campeonato Italiano

O Napoli mais uma vez mostrou a sua força neste sábado, para mostrar que é um forte candidato ao título do Campeonato Italiano. Em um jogo de cinco gols, o time do técnico Antonio Conte mostrou a sua eficiência ao derrotar a Atalanta por 3 a 2, em Bérgamo, e consolidar a sua condição de líder, em jogo válido pela 21ª rodada.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela competição. No sábado, o Napoli tem um difícil compromisso pela frente e vai precisar do apoio de sua torcida, no estádio Diego Armando Maradona, diante da Juventus. A Atalanta, no mesmo dia, visita o Como.