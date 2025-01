Naomi Osaka abandona por lesão na 3ª rodada do Aberto da Austrália

Osaka desistiu da partida depois de ter perdido o primeiro set no tie break e precisou de atendimento médico na região do abdômen.

A japonesa de 27 anos teve uma preparação complicada para o primeiro Grand Slam do ano, já que no torneio anterior, em Auckland, também teve que abandonar devido a uma dor abdominal.

Ex-número 1 do mundo, Osaka também revelou na semana passada que terminou seu relacionamento com o rapper Cordae, com quem tem uma filha. Mas a jogadora havia declarado que se sentia em forma para participar do Aberto da Austrália.