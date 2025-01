Monfils abandona e Shelton avança às quartas de final do Aberto da Austrália

O tenista francês Gaël Monfils, 41º do mundo aos 38 anos, precisou abandonar no início do quarto set das oitavas de final do Aberto da Austrália contra o americano Ben Shelton (20º), que venceu por 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 7-6 (7/2) e 1-0 nesta segunda-feira (20) em Melbourne.

Depois de os três primeiros sets terem sido decididos no tie-break, com calor superior a 30 graus, o veterano francês caminhou até a rede sorrindo, entregando as armas após uma batalha de três horas, à qual havia chegado após oito vitórias consecutivas.

Vencedor do torneio de Auckland no início de janeiro, título que o tornou o vencedor mais velho no circuito masculino desde 1977, Monfils pretendia chegar às quartas de final do Aberto da Austrália pela terceira vez, depois de 2016 e 2022.

Ao sair da quadra, o carismático tenista francês cumprimentou o público e foi aplaudido, com gritos de "Merci Gaël!".

Shelton avança pela segunda vez às quartas de final do Aberto da Austrália, dois anos depois de conseguir esse feito em sua primeira participação.

Ele enfrentará o italiano Lorenzo Sonego (55º), que eliminou nesta segunda-feira o americano Learner Tien (121º), de 19 anos, que havia derrotado o número cinco do mundo Daniil Medvedev na segunda rodada.