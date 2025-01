Renato Moicano (E) e Makhachev se enfrentaram na madrugada deste domingo. Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Não foi dessa vez que o Brasil foi contemplado com mais um cinturão do UFC. Renato Moicano subiu ao principal palco de MMA do mundo na madrugada deste domingo (19) para enfrentar Islam Makhachev na luta principal do UFC 311. O brasiliense acabou sendo finalizado pelo russo ainda no primeiro round do combate valendo o título dos peso leve (até 70 kg).

Não demorou para que Makhachev resolvesse a luta: 4m05s do 1º round. O brasileiro, selecionado de última hora para o confronto por "problemas nas costas" do georgiano Arman Tsarukyan, até tentou dominar o campeão na luta em pé, mas foi ele quem foi surpreendido.

Com a vitória, Makhachev superou a marca que pertencia a Khabib Nurmagomedov (que estava em seu corner, inclusive) de maior número de defesas bem sucedidas de cinturão na categoria em questão: quatro desafios vencidos. O brasileiro Anderson Silva também está com seu recorde de triunfos consecutivos ameaçado: 16 contra 15 do russo.