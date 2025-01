Mesmo sem seu astro Marmoush, Eintracht vence (2-0) e mergulha Dortmund em crise

Sem o seu astro Omar Marmoush, que parece estar muito próximo de assinar com o Manchester City, o Eintracht Frankfurt venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, nesta sexta-feira (17), na abertura da 18ª rodada da Bundesliga.

O Eintracht obteve assim a sua terceira vitória no campeonato em 2025, enquanto o Dortmund registrou exatamente três derrotas neste ano.

O francês Hugo Ekitiké, iniciando um contra-ataque e depois finalizando, abriu o placar aos 18 minutos, marcando seu nono gol nesta Bundesliga. Nos acréscimos finais, o dinamarquês Oscar Höjlund fez 2 a 0.

Graças a este triunfo, o Eintracht se consolida em terceiro lugar na classificação, agora com 36 pontos, seis atrás do líder Bayern Munique e a dois do Bayer Leverkusen (2º), que vão enfrentar Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach, respectivamente, no sábado.

Já para o Borussia Dortmund esta terceira derrota consecutiva complica muito sua situação. A continuidade do seu treinador Nuri Sahin no cargo parece estar por um fio. O time ocupa a décima posição, muito longe do topo da tabela, e ao que tudo indica está relegado a lutar para chegar ao 'Top 4' e poder assim disputar pelo menos a próxima Liga dos Campeões.

Antes do início da partida, o Eintracht anunciou que Omar Marmoush, vice-artilheiro da atual Bundesliga com 15 gols, ficou de fora do elenco, admitindo que estava em negociações com um clube, sem especificar qual.

Segundo a imprensa alemã e inglesa, o Eintracht chegou a um acordo com o Manchester City para a transferência do atacante egípcio, avaliado pelo jornal alemão Bild em cerca de 80 milhões de euros [cerca de R$ 499 milhões pela cotação atual].

Após o final da partida, Marmoush se juntou aos companheiros do Eintracht para comemorar a vitória com a torcida no Waldstadion.

Para o Dortmund, esta derrota mina ainda mais a confiança antes de viajar até Bologna, na terça-feira, para disputar a sétima rodada da Liga dos Campeões, onde o clube aurinegro ainda luta para entrar no 'Top 8' e se classificar assim diretamente para as oitavas de final, sem precisar passar por um arriscado 'playoff'.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2 - 0

- Sábado:

(11h30) Holstein Kiel - Hoffenheim

Bayern de Munique - Wolfsburg

Heidenheim - St Pauli

Bochum - RB Leipzig

Stuttgart - Freiburg

(14h30) Bayer Leverkusen - B. Mönchengladbach

- Domingo:

(11h30) Union Berlin - Mainz

(13h30) Werder Bremen - Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 42 17 13 3 1 53 13 40

2. Bayer Leverkusen 38 17 11 5 1 41 23 18

3. Eintracht Frankfurt 36 18 11 3 4 42 24 18

4. RB Leipzig 30 17 9 3 5 29 24 5

5. Stuttgart 29 17 8 5 4 32 26 6

6. Mainz 28 17 8 4 5 30 21 9

7. Wolfsburg 27 17 8 3 6 38 29 9

8. Freiburg 27 17 8 3 6 25 30 -5

9. Werder Bremen 26 17 7 5 5 31 32 -1

10. Borussia Dortmund 25 18 7 4 7 32 31 1

11. B. Mönchengladbach 24 17 7 3 7 26 26 0

12. Augsburg 19 17 5 4 8 19 33 -14

13. Unión Berlín 17 17 4 5 8 14 23 -9

14. St Pauli 14 17 4 2 11 12 21 -9

15. Heidenheim 14 17 4 2 11 23 36 -13

16. Hoffenheim 14 17 3 5 9 20 34 -14

17. Holstein Kiel 11 17 3 2 12 25 43 -18

18. Bochum 9 17 2 3 12 14 37 -23

