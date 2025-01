Mayke vê Palmeiras em evolução e pede foco contra o Guarani em Campinas: 'Impor o nosso ritmo'

Com o objetivo de buscar a reabilitação no Campeonato Paulista, o Palmeiras deu sequência, na manhã desta sexta-feira, aos trabalhos visando o jogo de domingo, diante do Guarani, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-direito Mayke deu o tom do que o time precisa fazer para voltar a vencer na competição. "Impor o nosso ritmo fora de casa'.