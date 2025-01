Maycon renova com o Corinthians e conta os dias para voltar a jogar: 'Este ano será diferente'

O Corinthians anunciou a renovação do contrato de empréstimo do volante Maycon, nesta segunda-feira, até o final de 2025. Assim, o volante, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, disputará sua quarta temporada consecutiva com a camisa do time do Parque São Jorge.

"Estou feliz e motivado. Se Deus quiser, esta temporada será diferente da anterior. Vamos juntos em busca dos títulos, que é o mais importante para o clube e para mim. Quero ficar bem para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos, e claro, buscar o maior número de títulos possíveis", comentou o atleta de 27 anos.

Além de ajudar a convencer os ucranianos a emprestá-lo novamente ao Corinthians, Maycon aceitou uma redução no salário para continuar no clube alvinegro. No ano passado, ele participou de apenas 13 partidas, já que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, ainda em abril, e não entra em campo desde então.

"Estamos na reta final (de recuperação), quero voltar o mais rápido e com mais segurança possível para não precisar retornar para o departamento médico", afirmou o jogador, que tem impressionado a comissão técnica de Ramón Díaz nas atividades diárias, bem como nos exames físicos realizados na pré-temporada.

Existe a expectativa que Maycon seja liberado e fique à disposição do treinador em fevereiro, mas ele terá de suar a camisa para conseguir um lugar na equipe, já que enfrentará uma difícil concorrência no meio de campo corintiano. Ryan, Breno Bidon, Raniele, Charles, Alex Santana, Carrillo e José Martínez são os outros volantes do elenco.