Manchester City anuncia contratação do zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras

O Manchester City anunciou, nesta terça-feira (21), a contratação do zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, que estava no Palmeiras.

O jogador assinou contrato até 2029 e faz parte da política do clube inglês de rejuvenescer e fortalecer o setor defensivo, um dos problemas desta temporada por conta das lesões.

Com 22 jogos pelo Palmeiras e convocações para seleções de base, Vitor Reis "é um dos zagueiros mais promissores do mundo", destacou o diretor esportivo do City, Txiki Begiristain.