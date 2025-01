Manchester City anuncia contratação do atacante egípcio Omar Marmoush

Um dia depois da derrota para o Paris Saint-Germain por 4 a 2 na Liga dos Campeões, o Manchester City anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do atacante egípcio Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt.

Marmoush, de 25 anos, é o vice-artilheiro do Campeonato Alemão com 15 gols, um a menos que o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique.

O valor da transferência, segundo a imprensa local, estaria entre 70 e 80 milhões de euros (entre R$ 435 milhões e R$ 497 milhões na cotação atual).

O atacante egípcio é o terceiro reforço do City na janela de janeiro, depois das chegadas do brasileiro Vitor Reis e do uzbeque Abdukodir Khusanov.

Marmoush fará companhia ao norueguês Erling Haaland, praticamente o único atacante de ofício no elenco dos 'Citizens' depois da saída do argentino Julián Álvarez no meio do ano passado.