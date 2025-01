Liverpool e Chelsea goleiam na FA Cup; Brentford é eliminado

Liverpool e Chelsea iniciaram sua trajetória na Copa da Inglaterra 2024-2025 em grande estilo, com goleadas sobre Accrington Stanley (4-0) e Morecambe (5-0) respectivamente, ambos da quarta divisão, enquanto o Brentford foi eliminado pelo último colocado da segunda divisão.

O treinador holandês aproveitou a visita do atual 19º da League Two para dar tempo de jogo aos que não costumam ser titulares, como Wataru Endo, Harvey Elliott e Tyler Morton, meia de 22 anos.

Slot poupou o astro egípcio Mohamed Salah e o holandês Cody Gakpo tendo em vista as próximas partidas da Premier League e da Liga dos Campeões, competições em que os 'Reds' defendem a liderança.

Rio Ngumoha estreou pelo Liverpool, como titular, com apenas 16 anos e 135 dias. O jovem driblador, contratado em setembro ao Chelsea para jogar na equipe sub-18, mostrou alguns lampejos, embora em alguns momentos tenha se mostrado individualista demais.

Entre os jogadores experientes, os destaques foram Diogo Jota, que aproveitou um contra-ataque para abrir o marcador (29'), e Trent Alexander-Arnold, que mostrou a sua qualidade de chute pouco antes do intervalo (45') para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, Jayden Danns, de 18 anos, entrou e marcou, aproveitando uma rebatida do goleiro (76') após um chute de Chiesa, que jogou poucos minutos desde que chegou nesta temporada da Juventus devido a problemas físicos.

Mas após acertar a trave (87'), Chiesa abriu sua conta com a camisa do Liverpool com um chute de longa distância (90').