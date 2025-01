Liverpool desencanta no fim e vence Brentford no Campeonato Inglês

Depois de dois empates, o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, venceu o Brentford por 2 a 0 neste sábado (18), pela 22ª rodada, com dois gols de Darwin Núñez nos acréscimos.

Letal dentro da área, Núñez começou no banco de reservas e entrou em campo no segundo tempo para melhorar a pontaria dos 'Reds', que tiveram 37 finalizações na partida.

Entre os demais jogos disputados neste sábado, destaque para a goleada do Bournemouth (6º) por 4 a 1 sobre o Newcastle (4º), que vinha de seis vitórias consecutivas no campeonato, com direito a hat-trick do holandês Justin Kluivert.