Liga dos Campeões tem apenas dois classificados para as oitavas e City em perigo; veja cenário

O time de Arne Slot lidera a tabela, com 21 pontos. O Liverpool tem uma grande campanha no torneio, com sete vitórias em sete jogos - marcaram 15 gols e sofreram apenas dois. Quem também está garantido nas oitavas de final é o Barcelona. O time catalão ocupa o segundo lugar na tabela, com 18 pontos. Na última terça, conseguiu uma vitória incrível fora de casa sobre o Benfica por 5 a 4.