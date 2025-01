Liga árabe pode fazer proposta de R$ 1,8 bilhão por Vini Jr no meio do ano

A Liga da Arábia Saudita pretende fazer uma proposta astronômica para tirar Vini Jr do Real Madrid na próxima janela de transferências do verão europeu, no meio do ano. A oferta poderia superar o valor de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual).

De acordo com jornal Espanhol "As", o futebol saudita está disposto a apostar muito alto para contar com o atacante brasileiro. A quantia ultrapassaria, de longe, o recorde atual de uma transferência mundial, que ocorreu quando o Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros para contratar Neymar junto ao Barcelona.

Não está claro qual seria o clube de Vini Jr, uma vez que a oferta é preparada pela Liga da Arábia Saudita. De qualquer modo, uma opção sólida, segundo o "As", é o Al Hilal, um dos principais times do país. Na última segunda-feira, inclusive, Neymar acertou a rescisão de contrato com o Al Hilal, ficando livre para fechar acordo com o Santos.

O atacante revelado pelo Flamengo poderia receber de salário o valor de um bilhão de euros, diluído em cinco anos. Ou seja, o jogador ganharia 200 milhões de euros por temporada.

O atleta brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, com multa rescisória de um bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões). O clube espanhol não tem a intenção de negociar o atacante. O Real, inclusive, pretende conversar com o jogador ao final da atual temporada, para oferecer-lhe uma ampliação do vínculo, com aumento salarial. No entanto, a agremiação merengue pode abrir tratativas com os sauditas caso Vini Jr decida ouvir a proposta da liga do país.