Líder PSG vence Lens de fora de casa e amplia vantagem na liderança do Francês

Barcola tem 11 gols e três assistências. FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Bradley Barcola deu a vitória ao líder Paris Saint-Germain por 2 a 1 sobre o Lens, que chegou a abrir o placar antes de sofrer a virada diante do favorito, em jogo disputado neste sábado (18), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Depois de dar a assistência para que Fabian Ruiz empatasse aos 14 do segundo tempo, Barcola decidiu a partida na reta final aos 41 minutos com um chute certeiro. O Lens, sétimo colocado na tabela, havia marcado na primeira etapa com o angolano Mbala Nzola aos 36.

O atacante francês fez o gol da vitória do PSG um dia depois de o clube anunciar a contratação de Khvicha Kvaratshkhelia, que chega para brigar por sua posição na equipe.

— O ataque hoje foi muito bom, mas [Kvaratskhelia] é um excelente reforço (...) Ele tem tudo o que se espera de uma contratação, experiência, personalidade, capacidade de marcar, driblar e defender— disse o técnico do time parisiense, Luis Enrique, sobre sua nova estrela.

Graças à virada no estádio Félix Bollaert, o PSG soma 46 pontos no campeonato, dez a mais que o Olympique de Marselha, que no domingo recebe o Strasbourg.

A equipe venceu nas quatro últimas rodadas. Nesse período, também conquistou a Supercopa da França e avançou duas rodadas na Copa da França, a última delas sofrendo muito para vencer por 4 a 2 o modesto Espaly, da quinta divisão.

As dúvidas geradas nessa partida não se dissiparam por completo neste sábado, já que o PSG não foi exatamente superior ao Lens, entre um primeiro tempo com um desempenho totalmente inofensivo no ataque e uma reação no segundo, mas correndo muitos riscos e com uma dose de sorte.

Tudo isso logo antes de um duelo crucial, na próxima quarta-feira, contra o Manchester City, no Parque dos Príncipes, pela sétima rodada da Liga dos Campões, com o time francês seriamente ameaçado pela eliminação.