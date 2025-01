Venda de bebida alcóolica em estádios do Rio Grande do Sul é proibida somente durante jogos oficiais.

Desde 2018, é proibido vender bebidas alcoólicas em estádios de futebol durante jogos oficiais no Rio Grande do Sul. A liberação da venda de cerveja durante o amistoso entre México e Inter, em 16 de janeiro, contudo, reascendeu o debate sobre o tema.

Questionados em uma enquete, os leitores de Zero Hora em sua maioria (70,8%) se mostraram a favor do fim da proibição. Ao todo, a enquete contou com 394 votos.