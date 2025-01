LeBron James marca 'double-double', mas Lakers perdem dos Clippers na NBA

LeBron James mais uma vez sua parte. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Los Angeles Lakers para o Los Angeles Clippers na noite deste domingo, na Califórnia. O astro anotou um "double-double" de 25 pontos e 11 assistências na derrota por 116 a 102 no primeiro encontro das duas equipes de Los Angeles no novo Intuit Dome.

LeBron foi ainda o cestinha da partida, com o apoio de Rui Hachimura (19 pontos) e a volta de Anthony Davis, autor também de um "double-double" - 16 pontos e 10 rebotes. Davis foi desfalque no jogo anterior por causa de uma fascite plantar. Os Lakers vinham de duas vitórias seguidas.

O trio foi bem, mas não o suficiente parar James Harden e companhia. O astro também chegou aos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 21 pontos e 12 assistências. Norman Powell contribuiu com 22 pontos, Kawhi Leonard anotou 19 e Ivica Zubac brilhou com outro "double-double": 21 pontos e 19 rebotes.

Apesar da vitória dos Clippers, as duas equipes seguem próximas na tabela da Conferência Oeste. Os Clippers ocupam a quinta colocação, com 24 vitórias e 17 derrotas, enquanto os Lakers aparecem em sexto, com 22/18.

Em outro bom jogo da noite, o Oklahoma City Thunder se recuperou da derrota para o Dallas Mavericks ao vencer o Brooklyn Nets por 127 a 101, em casa. O resultado passado surpreendeu porque o Thunder vinha de uma grande vitória sobre o Cleveland Cavaliers, melhor time da temporada regular.

Neste domingo, o Thunder voltou a mostrar força, sob a liderança de Shai Gilgeous-Alexander, autor de 27 pontos e 10 assistências. Pelos Nets, os destaques foram o reserva Tyrese Martin e o titular Cameron Johnson, ambos com 15 pontos. Mas a dupla não evitou a terceira derrota seguida da equipe, 12ª do Leste (14/29).

O Thunder, que chegou a empatar com os Cavaliers com a melhor campanha da temporada regular, apresenta agora o segundo melhor rendimento geral, com 35 triunfos e sete derrotas. Lidera, ainda com folga, a Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Miami Heat 128 x 107 San Antonio Spurs

Orlando Magic 100 x 113 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 127 x 101 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 123 x 109 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 116 x 102 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 123 x 100 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 113 x 102 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Utah Jazz