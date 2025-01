Lateral ex-seleção brasileira se lesiona e deve ter saída do Milan frustrada

O lateral-direito Emerson Royal vinha sendo especulado como "carta fora do baralho" do Milan neste início de ano e como possível reforço de Galatasaray ou de uma equipe do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, porém, foi constatada uma séria lesão que deve adiar a transferência do ex-jogador da seleção brasileira.

O atleta revelado pelo Atlético-MG machucou-se logo no primeiro minuto do duelo contra o Girona, nessa quarta-feira, pela Liga dos Campeões. No dia seguinte, foi confirmada uma lesão muscular na panturrilha direita que deve tirá-lo por ao menos dois meses dos gramados.

Emerson Royal foi contratado no meio de 2024 pelo Milan do Tottenham. O brasileiro foi titular da equipe italiana no último semestre, mas perdeu espaço com a recente contratação do britânico Walker, do Manchester City.