Keys derruba Swiatek e encara Sabalenka na decisão do Aberto da Austrália

A americana Madison Keys foi o grande destaque das semifinais da chave feminina do Aberto da Austrália, nesta quinta-feira, ao buscar uma virada sobre a favorita polonesa Iga Swiatek numa batalha de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 7/6 (10/8), em 2h35min de confronto em Melbourne. Keys enfrentará na final a belarussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo.

A eliminação de Swiatek, que não conseguiu superar sua melhor campanha no Major australiano, garante Sabalenka no topo do ranking ao fim da competição. Se a polonesa tivesse vencido, poderia desbancar a rival da posição de número 1 do mundo.

Favorita na decisão, Sabalenka tentará seu quarto título de Grand Slam, em busca do tricampeonato na Austrália, enquanto Keys disputará sua primeira final em Melbourne, em sua melhor campanha no torneio até agora. A americana, atual 14ª do mundo, mas que já foi a sétima, busca seu primeiro título de Grand Slam na carreira. Seu melhor resultado é o vice-campeonato do US Open, em 2017.

A tenista de Belarus foi a primeira a garantir a vaga na decisão. A número 1 do mundo não deu chances à espanhola Paula Badosa, 12ª do mundo, e venceu por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A favorita disparou 32 bolas vencedoras, contra 11 da rival. Mas, ao arriscar mais, cometeu mais erros não forçados: 21 a 15.

Sabalenka faturou quatro quebras de saque, duas em cada set. E perdeu o serviço apenas uma vez, no set inicial. No segundo, sequer teve o seu saque sob ameaça. Sem sustos, Sabalenka confirmou sua 20ª vitória consecutiva na quadra dura do complexo localizado em Melbourne, após 1h26min.

A líder do ranking vai disputar uma final de Grand Slam pela quinta vez, sendo a terceira no Aberto da Austrália. Ela busca o quarto título de Major e o tri em Melbourne - também foi campeã e vice no US Open, em 2023 e 2024, respectivamente. Se conquistar o tri, Sabalenka se tornará a primeira desde Martina Hingis (1997-1999) a faturar três troféus em sequência em Melbourne.

A outra semifinal foi mais equilibrada e marcada pela longa duração e pela tensão. Iga Swiatek e Madison Keys fizeram um duelo de altos e baixos ao longo de três sets. A americana saiu atrás no placar, no set inicial, mas buscou uma forte reação no segundo, quando quase obteve um "pneu" diante da forte queda de rendimento da polonesa.

No terceiro set, Keys precisou salvar um match point antes do tie-break e passou a maior parte da disputa final atrás no placar. Sem desanimar, a ex-Top 10 cresceu nos pontos finais e aproveitou nova oscilação da polonesa para fechar o placar em seu primeiro match point na partida.