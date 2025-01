Keylor Navas assina com Newell's Old Boys e jogará pela 1ª vez no futebol argentino

O experiente goleiro costarriquenho Keylor Navas, que já passou por clubes como Real Madrid e PSG, entre outros, jogará pela primeira vez no futebol argentino, ao chegar a um acordo com o Newell's Old Boys, conforme anunciou o próprio time rubro-negro.

"Uma lenda internacional chega ao Parque... de novo. Orgulhosos de anunciar que Keylor Navas é o novo goleiro do Newell's Old Boys. Bem-vindo à sua nova casa! A história do futebol", anunciou o clube de Rosário em suas redes sociais.

O goleiro de 38 anos chegará nas próximas horas a Rosário para assinar um contrato de uma temporada, com a ideia de participar do Torneio Apertura que terá início na próxima quinta-feira.

A chegada de Navas já havia sido antecipada horas atrás pelo treinador do Newell, Mariano Soso, que durante uma coletiva de imprensa destacou que "chegamos a um acordo com o jogador do ponto de vista esportivo. Keylor é um jogador que poderá liderar. Falei com Navas, expressei plenamente o esquema de jogo e o seu papel dentro da equipe".

O goleiro, que anunciou sua aposentadoria da seleção da Costa Rica, e que foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, e de Lionel Messi no PSG, retornará aos gramados após quase oito meses de inatividade, já que disputou sua última partida no dia 19 de maio de 2024 pelo PSG, na Ligue 1.

A chegada de Navas aumenta a força do campeonato argentino, que neste mercado de transferências também contratou o espanhol Ander Herrera, contratado pelo Boca Juniors, enquanto há poucos meses Iker Muniain chegou ao San Lorenzo.

Pela seleção da Costa Rica, Navas disputou 114 partidas, com 127 gols sofridos, e disputou três Copas do Mundo: a do Brasil em 2014 - onde chegou às quartas de final -, a Copa da Rússia-2018 e a do Catar-2022.

Str/dga/aam