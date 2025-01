Juventus x Milan: acompanhe a partida em tempo real pelo Campeonato Italiano 

Juventus e Milan se enfrentam neste sábado (18) pela 21ª rodada do Campeonato Italiano . A partir começa às 14h (de Brasília), no Allianz Stadium, da Juventus, em Turim.

O time da casa é o quinto colocado do torneio, com 34 pontos. Já o Milan está três pontos atrás, em oitavo. No primeiro turno, o clássico entre as equipes terminou empatado em 0 a 0. Longe da disputa do título — o líder, Napoli, tem 47 pontos — Juve e Milan sonham com vagas na Champions League.