João Fonseca conquista as redes sociais e supera Guga Kuerten e Bia Haddad

O sucesso de João Fonseca neste início de temporada não se restringiu às quadras. O jovem tenista brasileiro conquistou a simpatia das redes sociais, superou números de Gustavo Kuerten e Beatriz Haddad Maia e foi mais buscado que atletas celebridades como Neymar, Vinícius Júnior e Rebeca Andrade no Google.

Fonseca iniciou sua campanha no Aberto da Austrália com pouco menos de 300 mil seguidores no Instagram. Nesta sexta, já exibe mais do que o dobro: 687 mil. Para efeito de comparação, ele superou o ídolo Guga Kuerten, que soma 623 mil, e Bia Haddad, que tem 459 mil e ainda está competindo no primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

O alcance do carioca de 18 anos foi além dos seguidores brasileiros. O sucesso internacional pôde ser atestado pela repercussão dos vídeos dos seus jogos no próprio perfil oficial do Aberto da Austrália. O "reels" da sua surpreendente vitória sobre o russo Andrey Rublev, número nove do mundo, foi o vídeo mais assistido do perfil nesta edição do campeonato: 7 milhões de visualizações.

Outros vídeos curtos tendo Fonseca como protagonista superaram facilmente a marca de 1 milhão, até mesmo um trecho de sua entrevista coletiva pós-jogo e a sua derrota para o italiano Lorenzo Sonego, 55º do ranking, na quinta. Via de regra, a maior parte dos "reels" do perfil oficial do Aberto da Austrália não alcança 1 milhão de visualizações.

Não por acaso a organização do torneio lamentou a eliminação do brasileiro na segunda rodada, após quatro vitórias seguidas (três no qualifying e uma na chave principal). "Até breve, João. O melhor ainda está por vir", publicou o perfil oficial do evento no X (antigo Twitter).

A conta oficial de Roland Garros, próximo Grand Slam da temporada, em maio, também exaltou o potencial do brasileiro: "Só uma questão de tempo". O perfil da Tennis TV projetou: "Ele vai voltar! João Fonseca se curva para uma ovação de pé".

Na rede social X, o tenista foi alvo de mais buscas do que Neymar, Vini Jr., Rebeca Andrade e Rayssa Leal no Google, de acordo com a consultoria de dados Timelens. Ele alcançou os Trending Topics, sendo mais comentado até que o Big Brother Brasil 2025, então prestes a ser lançado.

Na pesquisa da consultoria, 99% das menções a Fonseca eram positivas. Seu nome era seguido nas buscas por palavras como "grandioso" (18%), "fenômeno" (17%), "sensacional" (11%), "melhor" (10%), "incrível" (9%) e "orgulho" (8%).

"João Fonseca já demonstra uma carreira destacada para sua idade, acumulando desempenhos que o posicionam como um dos maiores talentos emergentes do esporte brasileiro. O número de patrocinadores que atraiu tão cedo reflete não só seu potencial esportivo, mas também sua capacidade de mobilizar marcas e a ampliar a paixão pelo tênis no Brasil", comenta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM. "Junto com Bia Haddad, João tem tudo para reacender o entusiasmo nacional pelo tênis."

Fonseca ganhou os holofotes a partir de dezembro, quando foi campeão do Torneio Next Gen Finals, na Arábia Saudita. A competição reúne os oito melhores do mundo com até 20 anos de idade. O brasileiro de 18 anos levantou o troféu apesar de ser o mais novo e dono do pior ranking entre os competidores. Foi o primeiro sul-americano a conquistar tal título e igualou feitos do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz.

Na primeira semana do ano, Fonseca foi campeão do Challenger de Camberra, torneio abaixo dos ATPs, que compõem o circuito principal. Neste embalo, venceu suas três partidas no qualifying, a fase preliminar, e conquistou sua vaga na chave principal do Aberto da Austrália. E, logo em sua estreia numa chave de Grand Slam, derrubou um tenista do Top 10 - se tornou o segundo mais jovem a vencer um dos 10 melhores do mundo num Major.