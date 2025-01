João Fonseca abre confronto da Davis contra francês número 15 do mundo

Em grande momento neste início de temporada, João Fonseca vai abrir o confronto do Brasil contra a França pela fase classificatória da Copa Davis, neste sábado. O jovem tenista, de apenas 18 anos, vai enfrentar Ugo Humbert, atual número 15 do mundo. Na sequência, Thiago Wild terá pela frente o jovem Arthur Fils.

O confronto será aberto às 10h30 (horário de Brasília) deste sábado com o jogo de Fonseca. Na sequência, Wild fará o segundo jogo. No domingo, os jogos vão começar mais cedo, às 10h (de Brasília), a partir das duplas. Marcelo Melo e Rafael Matos enfrentarão Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert.

Na sequência, no domingo, os confrontos de simples de sábado serão invertidos. Wild jogará primeiro, contra Humbert. E Fonseca, caso seja necessária a disputa do quinto jogo, enfrentará Fils, a quem venceu nos últimos dois jogos no circuito.

O confronto será disputado em piso duro na quadra coberta escolhida pela equipe francesa, no Palais des Sports, na cidade de Orléans. O duelo, definido em melhor de cinco partidas, vale vaga na segunda rodada desta fase, na briga por uma lugar na fase final, em novembro.

Fonseca é o atual número dois do Brasil, e o 99º do mundo, após suas grandes performances no qualifying e na chave principal do Aberto da Austrália. O carioca está em sua terceira convocação para a equipe brasileira e é considerado grande aposta para tentar surpreender os favoritos franceses.

O jovem carioca estreou na Davis no ano passado e disputou dois confrontos. Mesmo ainda com pouca experiência, ele somou duas vitórias e uma derrota, todos em jogos de simples. Após semanas de brilho, entre o fim do ano e o início da nova temporada, com dois títulos seguidos e 14 vitórias consecutivas, Fonseca ganhou reconhecimento nacional e mundial e se tornou uma das apostas do Brasil na competição entre nações.