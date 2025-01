Dentre os gaúchos, o Colorado foi a principal vítima de Neymar . Em sete confrontos, balançou as redes cinco vezes . Em uma das partidas, válida pela fase de grupos da Libertadores de 2012, ele marcou um hat-trick. No entanto, foram somente duas vitórias a favor do craque — quatro empates e uma derrota.

Já o Grêmio nunca venceu um jogo com Neymar no time adversário. O atacante acumula seis jogos contra o Tricolor. São dois gols marcados em quatro vitórias e dois empates. No seu último duelo contra os gremistas, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão de 2012, ele foi expulso por pisão em Pará, no Estádio Olímpico.