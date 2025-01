Inter de Milão vence na visita ao Venezia (1-0) e assume vice-liderança do Italiano

A Inter de Milão conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 na visita ao modesto Unione Venezia (19ª), neste domingo (12), pela 20ª rodada da Serie A, resultado que lhe permitiu subir ao segundo lugar e ultrapassar a Atalanta, que havia empatado em 0 a 0 fora de casa com a Udinese no sábado.

Com 43 pontos, a Inter supera agora em um ponto (42) a equipe de Bérgamo, que desce para o terceiro lugar, e também está provisoriamente a um ponto do líder Napoli, que na última partida deste domingo, recebe o Hellas Verona (16º) no seu estádio Diego Maradona.