Igor Coronado espera que bom início no Paulistão dê tranquilidade ao Corinthians na temporada

O semblante de Igor Coronado após mais uma vitória do Corinthians no Campeonato Paulista é de quem está se recuperando da desgastante temporada passada e colhendo os frutos de uma preparação intensa para 2025. Destaque no triunfo sobre o Velo Clube por 2 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, o meia espera dias mais tranquilos e consistentes no clube alvinegro.