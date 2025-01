Iga Swiatek humilha Emma Raducanu e vai às oitavas de final do Aberto da Austrália

Não é de hoje que Iga Swiatek celebra vitórias massacrantes diante de suas rivais. Mas, contra uma campeã de Grand Slam, os jogos costumam ser mais equilibrados, diferentemente do que ocorreu nesta sexta-feira à noite (sábado de manhã em Melbourne). Pela terceira fase do Aberto da Austrália, a número 2 do mundo humilhou a britânica Emma Raducanu, vencendo por 6/1 e 6/0.