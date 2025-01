Ícone do jornalismo esportivo, Léo Batista é sepultado no interior de São Paulo

O corpo do comunicador Léo Batista foi sepultado na tarde desta terça-feira (21) em Cordeirópolis , a cidade natal dele, no interior de São Paulo . O velório se encerrou por volta das 16h20min e o sepultamento ocorreu às 16h50min, no Cemitério Municipal.

Léo Batista morreu no domingo (19), aos 92 anos, após ser internado em um hospital do Rio de Janeiro com um tumor no pâncreas.