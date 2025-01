Hamilton pilota Ferrari pela 1ª vez e se emociona: 'Um dos melhores sentimentos da minha vida'

Lewis Hamilton demonstra grande entusiasmo com o começo na Ferrari. O piloto britânico dirigiu nesta quarta-feira o SF-23 - carro usado pela escuderia na temporada de 2023 da Fórmula 1 - em um evento privado no circuito de Fiorano, na Itália.

Hamilton fez simulações de largada e realizou voltas com pneus de chuva. O piloto britânico não escondeu a felicidade com a primeira experiência na Ferrari. "Eu tive sorte suficiente de ter muitas primeiras vezes na minha carreira, do primeiro teste à primeira corrida, pódio, vitória e título, então eu não tinha certeza de quantas primeiras vezes mais eu tinha. Mas dirigir um carro da Ferrari pela primeira vez nesta manhã foi um dos melhores sentimentos da minha vida", disse.