Hamilton dá primeiras voltas pilotando uma Ferrari e mostra novo capacete

"Entrando em uma nova era! Lewis Hamilton faz sua primeira volta em uma Ferrari!", disse a publicação do perfil da equipe e da Fórmula 1 no Instagram, seguida de um vídeo da performance do inglês.

Hamilton, por sua vez, publicou em seu perfil uma foto do capacete que deve utilizar nesta temporada, na cor amarela. Na terça-feira, ele havia postado a primeira imagem com o macacão da Ferrari, com o texto "First time in red" (primeira vez em vermelho). Agora, junto com a foto do capacete, acrescentou a legenda "And yellow" (e amarelo).