Gustavo Henrique tem lesão muscular na perna direita e desfalca o Corinthians

O Corinthians informou nesta quinta-feira que o zagueiro Gustavo Henrique sofreu uma lesão no tendão do músculo da perna direita. A contusão ocorreu durante a realização da pré-temporada. A previsão de retorno não foi informada, mas o defensor deve ficar fora por algumas semanas.

O jogador já deu início ao trabalho de recuperação e vem cumprindo tratamento intensivo em dois períodos no CT Joaquim Grava sob a supervisão do departamento médico do clube.

O defensor de 31 anos, que encerrou o ano como titular, ao lado de André Ramalho, ainda não entrou em campo no Campeonato Paulista. Quem vem se destacando na posição neste início de 2025 é o zagueiro João Pedro, que recebeu elogios do técnico Ramón Díaz.

Já pensando no clássico de domingo, diante do São Paulo, o treinador argentino deve contar com o goleiro Hugo Souza, que anda não atuou nesta temporada, e também o holandês Memphis Depay, que só entrou no decorrer dos jogos deste ano.