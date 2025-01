Guardiola vibra com goleada do City: 'Voltamos a fazer coisas que definem esta equipe'

Nada como um dia após o outro. Após a goleada do Manchester City por 6 a 0 sobre o Ipswich, neste domingo, no Portman Road, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, o técnico Pep Guardiola esboçou um sorriso de orelha a orelha ao analisar o triunfo. O treinador se mostrou satisfeito com o desempenho de sua equipe, mas admitiu que ainda há espaço para evolução.

"Estamos muito satisfeitos, voltamos a fazer as coisas que definem esta equipe nos últimos 10 anos. Muito satisfeito pelos três pontos e por subirmos na classificação, buscando a vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, algo que será tão difícil de conseguir", afirmou Guardiola, que completou à Sky Sports:

"Foi muito melhor. Talvez não tenha sido o nosso melhor, mas foi mais próximo da consistência que procuramos no nosso jogo. A maioria dessas coisas não aconteceram nos jogos anteriores que vencemos."

Guardiola também projetou o desafio diante do Paris Saint-Germain, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 17h, no Parque dos Príncipes, pela Liga dos Campeões.

"Voltaremos tarde para Manchester e nos prepararemos para uma final. Temos duas finais; se ganharmos as duas, nos qualificamos. Se ganharmos uma, há uma grande possibilidade. Temos que conseguir os pontos, porque nós mesmos criamos problemas, especialmente com o Feyenoord", finalizou o treinador, relembrando o empate por 3 a 3 com o clube holandês, ainda em novembro, pela 5ª rodada do torneio europeu.