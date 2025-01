Guardiola conta com estreantes e Vitor Reis pode estrear no City: 'Tem personalidade enorme'

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse nesta sexta-feira, que espera contar com o brasileiro Vitor Reis para o jogo deste sábado, diante do Chelsea, pelo Campeonato Inglês. Recém-contratado, o jovem zagueiro pode ganhar uma oportunidade em função dos muitos desfalques que o treinador espanhol tem no elenco. Na conversa com os jornalistas, ele afirmou ter gostado dos primeiros treinamentos do atleta revelado pelo Palmeiras.