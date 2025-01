Guardiola cita prejuízos em possível queda, mas confia no força do City na Liga dos Campeões

Pep Guardiola não escondeu a importância da Liga dos Campeões para o Manchester City, tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo, enquanto o time se prepara para a última rodada da primeira fase da competição. O City entra em campo nesta quarta-feira, às 17h, horário de Brasília, contra o Club Brugge, no Etihad Stadium, precisando da vitória para garantir a classificação para os playoffs. Atualmente, o time ocupa a 25ª posição, com apenas oito pontos.

"Nas últimas duas ou três janelas de transferências, sempre foi positivo. Não sou ingênuo a ponto de não saber o quanto é importante financeiramente para o clube participar dessa competição", disse Guardiola aos jornalistas, destacando o impacto que a ausência do City na fase eliminatória da Liga dos Campeões pode gerar para os cofres do clube.

Guardiola também falou sobre o nível de gastos do City nos últimos anos, embora tenha ressaltado que o clube adota uma abordagem equilibrada de acordo com as circunstâncias financeiras. "Nos últimos cinco ou seis anos, o gasto líquido do clube foi incrível. O clube disse: 'OK, a situação é a situação. Se quisermos gastar, podemos gastar. Se não, não gastamos'."