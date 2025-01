Guarani mira contratação de zagueiro Lucão que estava atuando em Portugal

Ainda em busca de mais três reforços - um zagueiro, um meio-campo e um centroavante - para fechar o elenco para o restante do Paulistão, o Guarani tem um novo jogador no radar. Trata-se de Lucão, defensor de 26 anos, que fez boa parte de sua carreira no futebol português.

Ele entrou na mira da diretoria nos últimos dias e as negociações estão caminhando para um final feliz. Ele chegaria ao Brinco de Ouro para disputar a titularidade na defesa com Alan Santos, Márcio Silva, Titi, Raphael Rodrigues e Pedro Manoel.

No último clube, estava disputando a segunda divisão do Campeonato Português, onde disputou cinco jogos e marcou um gol. Suas atuações despertaram atenção da diretoria.

Sem tempo para descanso, o Guarani está se preparando para enfrentar o São Paulo, no estádio Morumbis, nesta quinta-feira (23), às 19h30. O time campineiro divide a liderança do Grupo B com o Santos, ambos com quatro pontos.