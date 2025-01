Guarani inicia preparação para encarar São Paulo com expectativa de retornos e reforços

O empate sem gols com a Inter de Limeira, fora de casa, no último sábado, já ficou no passado para o Guarani. Acontece que na quinta-feira tem mais um desafio importante no Paulistão: visitar o São Paulo, no estádio MorumBis, às 19h30. Para o duelo, o técnico Mauricio Souza tem a expectativa de poder contar com alguns retornos e novos reforços.