Grupo de investimentos de Ryan Reynolds compra clube de futebol colombiano

Um grupo de investidores do qual fazem parte o astro de Hollywood Ryan Reynolds e outras celebridades comprou o time de futebol colombiano La Equidad, informou a equipe em um comunicado nesta quinta-feira (16).

"O grupo de investimento norte-americano liderado por Al Tylis e Sam Porter completou a aquisição do nosso clube. Este processo foi realizado com sucesso e recebeu a aprovação da DIMAYOR", o ente regulador do futebol colombiano, indicou o La Equidad.