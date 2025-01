Ganso é diagnosticado com inflamação no músculo do coração e fica fora dos treinos do Fluminense

Reavaliação do quadro de saúde do jogador será feita em quatro semanas. MARCELO GONÇALVES / Fluminense FC

O Fluminense comunicou que Paulo Henrique Ganso, meio-campista do time, foi afastado temporariamente das atividades físicas após ser diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo coração. Ganso, que não apresenta sintomas, será reavaliado em quatro semanas para verificar a possibilidade de retorno aos treinamentos.

Ainda segundo o clube, o jogador não apresenta nenhum sintoma, mas ficará afastado das atividades físicas como parte do tratamento e estará sob os cuidados do departamento médico tricolor. Este diagnóstico ocorreu durante os exames de pré-temporada, conforme noticiado pelo GE na sábado (18).

A miocardite, conforme divulgado pelo clube, é resultado provável de uma infecção viral aguda enfrentada pelo atleta em novembro. Essa condição não havia sido detectada nos exames anteriores durante os seis anos de Ganso no Fluminense. A doença é frequentemente vinculada a causas virais e é uma das principais razões de paradas cardíacas em atletas, segundo um estudo do Journal of the American College of Cardiology.

Pesquisas indicam uma relação entre treinamento excessivo e redução da imunidade, aumentando o risco de miocardite entre atletas. Casos semelhantes foram observados em jogadores como Evandro Costa, Biro-Biro e Daley Blind.

Além das preocupações com a saúde de Ganso, há questões contratuais em jogo. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, mencionou que o jogador apresentou uma contraproposta à oferta de renovação do clube. Bittencourt expressou otimismo em chegar a um acordo através do diálogo. O contrato atual de Ganso com o clube vai até o final de 2025, com negociações para estendê-lo por mais um ano.

Leia a nota do Fluminense