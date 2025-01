Flamengo anuncia afastamento de Carlinhos e mais quatro jogadores

Carlinhos atuou pelo Flamengo no estadual, enquanto equipe jogava com time alternativo. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Flamengo anunciou neste domingo (26) o afastamento do centroavante Carlinhos, do atacante Thiaguinho, do meia Caio Garcia, do zagueiro Pablo e do lateral Zé Welinton. O quinteto está fora dos planos do técnico Filipe Luís para o restante da temporada, conforme informações do ge.

Os jogadores foram afastados do elenco principal e liberados para procurarem novos clubes.

Os jogadores afastados pelo Flamengo

Os dois principais destaques são o atacante Carlinhos, atual artilheiro do Carioca, com três gols, e Pablo, experiente zagueiro com passagens por Corinthians, Europa e mais recentemente pelo Botafogo.

Aos 27 anos, Carlinhos tem contrato até o final de 2026 e foi sondado pelo Vitória, com uma proposta de empréstimo por parte do Leão. O defensor de 33 anos tem vínculo até o final deste ano com o Rubro-Negro carioca.

Os outros três atletas afastados pelo Flamengo são: Thiaguinho, atacante de 23 anos, apontado como uma joia na base do Náutico, mas desde que chegou do Timbu não conseguiu repetir o sucesso no Rio de Janeiro. Já a dupla Zé Welinton, 21 anos, e o meia Caio Garcia, 20, foram revelados pelo clube, mas tiveram poucas chances no profissional.

Carlinhos, Pablo, Thiaguinho, Zé Weliton e Caio Garcia seguirão treinando no Ninho do Urubu, mas em horários separados aos do grupo principal, no aguardo de propostas de outros times.

