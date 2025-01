Flamengo afasta o atacante Carlinhos, artilheiro do Carioca, e mais 4 jogadores

Carlinhos é artilheiro do Campeonato Carioca com três gols (ao lado de Zé Vitor, do Boavista, e Walber, do Maricá), tem 27 anos e tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026. Contratado após o Carioca de 2024, quando brilhou no vice-campeonato do Nova Iguaçu, quando foi vice-artilheiro com oito gols.