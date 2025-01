'Fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe', diz Jorge Jesus sobre Neymar

Cotado para deixar o futebol árabe, onde defende o Al-Hilal, Neymar pode não ser inscrito no campeonato nacional. Foi o que indicou o técnico do time, o português Jorge Jesus, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. O ex-treinador do Flamengo afirmou ainda que o astro brasileiro não está conseguindo acompanhar o restante do elenco.