Felipe Melo anuncia aposentadoria aos 41 anos 

Jogador encerra sua carreira como um dos ídolos recentes do Fluminense, onde conquistou a Libertadores de 2023.

Aos 41 anos, Felipe Melo anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira (24). A decisão partiu após o término de seu contrato com o Fluminense , último clube que defendeu na carreira. O anúncio foi feito pelo próprio jogador por meio de suas redes sociais.

O atleta começou sua trajetória no Flamengo, no início dos anos 2000. Na sequência, antes de se aventurar no futebol europeu, acumulou passagens por Grêmio e Cruzeiro.