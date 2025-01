F1 terá punições mais severas contra má conduta e palavrões

Depois de endurecer as regras em 2024, ação que foi muito criticada pelos pilotos de Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu ir mais longe e punirá com mais firmeza a má conduta e os palavrões.

Com todos os olhares voltados para Fiorano e os primeiros testes em pista do heptacampeão mundial Lewis Hamilton com a Ferrari, a FIA publicou na quarta-feira (22) à noite uma nova versão de seu código esportivo internacional, que será aplicado em todas as suas competições, entre elas a F1.