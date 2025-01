Erick Belé faz três, Palmeiras goleia o Audax e está nas quartas de final da Copinha

Em busca do seu terceiro título após o bicampeonato em 2022 e 2023, o Palmeiras sobrou no duelo diante do Osasco Audax nesta sexta-feira, na Arena Barueri, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com direito a três gols de Erick Belé, o time goleou o rival de Osasco por 4 a 0 e se garantiu nas quartas da competição. Riquelme Fillippi marcou o outro gol.

Buscando manter sua hegemonia nas categorias de base, o Palmeiras agora aguarda o vencedor do duelo entre Grêmio e Red Bull Bragantino. As datas do novo confronto ainda serão divulgadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O jogo começou com amplo domínio palmeirense e o placar no fim do primeiro tempo refletiu o que aconteceu nos primeiros 45 minutos. Tomando conta das ações ofensivas, o atacante Erick Belé estava inspirado e em 14 minutos praticamente encaminhou a vitória, marcando três gols.

Aos 21 minutos, recebeu o lançamento de Riquelme Fillippi e bateu na saída do goleiro. Dez minutos depois, foi a vez de Edney servir o camisa 27 que não desperdiçou. Por fim, aos 35, Edney cruzou e Belé cabeceou para o fundo das redes. Quando a partida estava zerada, o Audax desperdiçou uma grande chance no contra-ataque. Mas, só.

Na volta do intervalo, o rolo compressor alviverde se manteve. Com menos de um minuto e sem o Audax tocar na bola, Riquelme Fillippi recebeu cruzamento rasteiro de Gilberto e marcou o quarto gol.