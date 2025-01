Emerson Royal sofre lesão na panturrilha e vira desfalque no Milan

O brasileiro sofreu a lesão no primeiro minuto da vitória do Milan sobre o Girona por 1 a 0 pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Emerson Royal chegou 'rossonero' no início da temporada e vem sendo regularmente criticado por seu desempenho na equipe. Quando retornar, terá a dura concorrência na lateral-direita com o inglês Kyle Walker, ex-capitão do Manchester City, que desembarcou em Milão nesta quinta-feira para passar por exames médicos antes de assinar com o clube.