Martin Keep / AFP

Novak Djokovic venceu Tomás Machác por 3 sets a 0, pela terceira fase do Australian Open . Veja todos os resultados da competição nesta sexta-feira (17).

Resultados do Australian Open

O sérvio Djokovic venceu o tcheco Machac por uma sequência de 6 a 1, 6 a 4 e 6 a 4. Com isso, avançou às oitavas do torneio e vai encarar um adversário do mesmo país de seu oponente desta sexta: Jiri Lehecka, que passou pelo francês Benjamin Bonzi, também por 3 sets a 0.