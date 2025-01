David Luiz assina com o Fortaleza e retorna ao futebol nordestino após 18 anos

O Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do zagueiro David Luiz, de 37 anos, que voltará a vestir a camisa de um clube do Nordeste depois de 18 anos. O jogador se profissionalizou no Vitória, da Bahia, em 2005, e saiu dois anos depois para defender o Benfica, de Portugal.

David Luiz assinou contrato até 31 de dezembro de 2026 com a equipe cearense, com opção de renovação por mais um ano. Sua contratação não teve custos para o time tricolor, já que ele não teve seu contrato renovado com o Flamengo, clube que defendia desde 2021, no final da última temporada, após perder espaço no time.

"Ele tinha outras propostas com condições financeiras bem acima, mas escolheu o Fortaleza e entende que o nosso projeto tem mais a ver com o anseio de sua carreira, valores de vida e tinha o desejo de voltar a jogar no Nordeste, pois já tinha atuado no Vitória", explicou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. "O Fortaleza tem ambição de coisas grandes e o David vem para trabalhar em cima disso."

"Vamos juntos, nação tricolor. Agora, É o 'Laion'", publicou David Luiz, em seu Instagram, junto com um dos vídeos de apresentação produzidos pelo clube, no qual o atleta aposta corrida e, em seguida, transforma-se em um leão. Outra peça foi produzida em linguagem de cordel, com colagem de ícones cearenses.

O Fortaleza conta com a experiência de David Luiz no retorno do clube à Copa Libertadores, competição que disputou em 2022 e 2023. No ano da estreia da equipe no torneio continental, o zagueiro conquistou o título pelo Flamengo, faturando ainda duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca pelo ex-clube.

Dentre outras conquistas, o jogador também foi campeão nacional em Portugal, pelo Benfica, na França, com a camisa do PSG, e na Inglaterra, com o Chelsea, em cujo clube ainda faturou a Liga dos Campeões em 2012. Na seleção brasileira, foram 57 jogos, incluindo a disputa da Copa de 2014, e a conquista da Copa das Confederações de 2013.