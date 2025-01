Danilo é registrado no BID e pode estrear pelo Flamengo na Supercopa Rei contra o Botafogo

Mais novo contratado do Flamengo para a temporada 2025, o defensor Danilo teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira. Assim, o jogador que veio da Juventus, da Itália, e foi apresentado nesta quinta, reúne condições de reforçar a equipe rubro-negra na decisão da Supercopa Rei, diante do Botafogo, neste domingo.

O treinador Filipe Luís deixou clara a intenção de utilizar o atleta na coletiva concedida após a vitória rubro-negra de 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira. Ele fez elogios ao reforço, mas não quis antecipar a sua escalação como titular na partida que vai ser realizada em Belém.

"O Danilo vai estar disponível para o jogo. Treinou bem todo esse período e está bem fisicamente, vinha jogando. É um atleta importantíssimo, de alto nível e fez um esforço muito grande para vir", afirmou Filipe Luís. Ao ser questionado se ele seria titular diante do Botafogo, no entanto, ele foi evasivo. "Vamos ver. Mas isso vocês (jornalistas) só vão saber no domingo", afirmou.

Danilo desembarcou no Rio na terça-feira, realizou os exames médicos e assinou o contrato. No Flamengo, ele vai usar a camisa 13 e poderá ser utilizado tanto em sua posição de origem, a lateral-direita, como também na função de zagueiro.

Aos 33 anos, ele garantiu, na coletiva, a vontade de estar com o grupo na decisão da Supercopa diante do rival carioca. "Neste momento acho que a experiência e a empolgação ajudam bastante e não vejo a hora de estrear", afirmou.