Cruzeiro anuncia a saída do técnico Fernando Diniz após tropeço no Campeonato Mineiro

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a saída de Fernando Diniz do comando técnico do time profissional. A decisão foi tomada após uma reunião na Toca da Raposa e foi motivada pelos tropeços da equipe mineira no Estadual até aqui. Em três jogos, o time azul obteve uma vitória, um empate e uma derrota e ostenta 44% de aproveitamento.

Na derrota da equipe para o Athletic Club, pela segunda rodada do Estadual, o time deixou o campo vaiado e Diniz foi o grande alvo do descontentamento da torcida. Esse início hesitante, somado aos resultados ruins do final da última temporada (quando não conseguiu levar a equipe à Libertadores e ainda perdeu a decisão da Sul-Americana), culminaram com a opção pela saída do técnico.

No último sábado, ele já havia sido cobrado pela direção pela falta de resultados após a chegada de reforços para esta temporada. Agora, fora do clube, o nome que ganha força para assumir o time profissional é de Renato Gaúcho.

Com a saída do treinador, também deixam a Toca da Raposa o auxiliar técnico Eduardo Barros e ainda o preparador físico Wagner Bertelli.