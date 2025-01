Corredor amador sofre mal súbito durante Meia Maratona de São Paulo e morre no hospital

Confira a nota da organizadora:

"O atleta foi atendido no evento e encaminhado à unidade médica de referência em equipamento UTI completo. Ele estava responsivo por conta do protocolo realizado. No ambiente hospitalar, o atleta/paciente ainda responsivo foi admitido pela equipe médica local, que deu continuidade ao protocolo recomendado. Contudo, dentro da unidade hospitalar, houve um novo rebaixamento do quadro clínico, que não respondeu ao protocolo e, infelizmente, evoluiu para óbito. Lamentamos o ocorrido e nos colocamos à disposição."